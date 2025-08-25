Ζαφείρης: Πανζουρλισμός στο “Μακεδονία” από οπαδούς του ΠΑΟΚ – Πάτησε Ελλάδα ο διεθνής χαφ (Φωτογραφίες)

Στην Ελλάδα έφτασε ο Χρήστος Ζαφείρης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης

Μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με την Σλάβια Πράγας, ο Ζαφείρης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να καταφτάνουν κατά κύματα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να υποδεχθούν τον διεθνή χαφ.

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εκστασιασμένος ο παίκτης με αυτά που είδε κατά την άφιξή του, καθώς αποθεώθηκε με τους φιλάθλους να του δείχνουν με το καλημέρα την εκτίμησή τους.