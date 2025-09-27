Premier League: Έσπασε το αήττητο της Λίβερπουλ, “διπλό” στην έδρα της Τσέλσι η Μπράιτον του Τζίμα

Η εκπληκτική Κρίσταλ Πάλας σταμάτησε το “τρένο” της Λίβερπουλ στην Premier League φεύγοντας με την νίκη από το Άνφιλντ (1-2) με γκολ στη τελευταία φάση του αγώνα.

Έτσι, Κρίσταλ Πάλας μείωσε την απόστασή της από την πρωτοπόρο πρωταθλήτρια στους τρεις βαθμούς. Στο -5 η Μάντσεστερ Σίτι, όπως και η Άρσεναλ που έχει και ματς λιγότερο. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ με τον Σαρ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, με τον Κιέζα να ισοφαρίζει στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Λίβερπουλ, αλλά την ομάδα του να δέχεται και δεύτερο γκολ με τον Ενκετιά να υποχρεώνει τους κόκκινους στην πρώτη τους φετινή ήττα στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε έτσι τη διαφορά της από την πρώτη θέση, μετά τη νέα δική της νίκη με 5-1 επί της Μπερνλι. Η Μπράιτον με τον Στέφανο Τζίμα να παίρνει τη δεύτερη συμμετοχή του ως αλλαγή στην Premier League, πήραν δραματικό «διπλό» με ανατροπή στο φινάλε κόντρα στην Τσέλσι των δέκα παικτών (3-1).

Γουέλμπεκ και Ντε Κάιπερ έφεραν… τούμπα το ματς στο Στάμφορντ Μπριτζ, για να πετύχει ο πρώτος και ένα τρίτο γκολ στο φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3