Πόλεμος στο Ιράν: Εγκλωβισμένος στα σύνορα με την Τουρκία ο Εστράδα (Βίντεο)

Στο Kapıköy που βρίσκεται στα σύνορα με την Τουρκία εγκλωβίστηκε ο Λουίς Ελιάν Εστράφα, ο οποίος έπαιζε βόλεϊ στο πρωτάθλημα του Ιράν.

Ο Κουβανός βολεϊμπολίστας δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ζητάει βοήθεια για να φύγει από τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εστράδα μιλώντας στα αγγλικά αλλά και στα ισπανικά, είπε: «Ορκίζομαι στον Θεό δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ στην ζωή μου ότι θα κατέληγα σε μία τέτοια κατάσταση. Δεν μπορώ να περάσω στην Τουρκία χωρίς visa και δεν μπορώ να πάω πίσω στο Ιράν διότι το διαβατήριό μου έχει σφραγιστεί στην λογική ότι έχω αποχωρήσει. Οπότε επισήμως είναι σαν να έφυγα.

Ωστόσο ο team manager του συλλόγου μου και ένας συνεργάτης μου σε δουλειά που έχουμε μαζί μου είπαν να δοκιμάσω γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω. Σήμερα κοιμάμαι στην καρέκλα. Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και 24 ώρες. Ταξίδεψα με αμάξι για πάνω από 20 ώρες. Έφαγα μόνο κάτι μακαρόνια και ήπια τσάι. Επικοινώνησα με την Πρεσβεία της Κούβας στο Ιράν αλλά και στην Τουρκία, όπου είμαι τώρα.

🏐 İran’da forma giyen Kübalı voleybolcu Luis Elian Estrada, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yardım istedi.



💬 “Tanrı’ya yemin ederim, hayatım boyunca böyle bir duruma düşeceğimi hiç düşünmemiştim. Türkiye’den vizesiz geçemiyorum ve İran’a da… pic.twitter.com/o68UcQDA28 March 3, 2026

Θέλω απλά ένα γράμμα από την Πρεσβεία της Κούβας προς τις 2 χώρες που να λέει να με αφήσουν να φύγω με το διαβατήριό μου και ότι αυτός ο άνθρωπος φεύγει από την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν. Δεν υπήρχε καν διαδίκτυο στο Ιράν, οπότε δεν μπορούσα να πάρω ταξιδιωτική visa. Δείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια μου. Κανείς δεν το αξίζει αυτό. Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου».