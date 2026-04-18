Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πανέτοιμοι οι «αιώνιοι» για το ντέρμπι των playoffs της Super League στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Τη δική τους μάχη αναμένεται να δώσουν το βράδυ της Κυριακής (19/4 21:00) οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τα playoffs της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, απέναντί τους θα βρουν τους «πράσινους» που όπως έδειξαν στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα μόνο εύκολοι αντίπαλοι για τις υπόλοιπες ομάδες δεν θα είναι.

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ζαρουρί αλλά με Κοντούρη στο Clasico

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα των πλέι οφ απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ζαρουρί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, δεν προπονήθηκε κι όπως ήταν φυσικό έμεινε εκτός αποστολής, αντίθετα με τον Κοντούρη που θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο Τζούριτσιτς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό κι έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Στα της σημερινής προπόνησης, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Αναλυτικά, την αποστολή του «τριφυλλιού» συγκροτούν οι:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ολυμπιακός: Αυτούς έκοψε ο Μεντιλίμπαρ από την αποστολή

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό (19/04, 21:00) παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ, ολοκληρώθηκε με τη σημερινή προπόνηση.

Ακολούθως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους (23) ποδοσφαιριστές που επέλεξε για το ελληνικό Clasico.

Εκτός αποστολής ο Ισπανός τεχνικός της πειραϊκής ομάδας άφησε, όπως κι έπρεπε να κάνει, δύο μη κοινοτικούς παίκτες, που ήταν οι Μπρούνο και Κλέιτον.

Αναλυτικά, την «ερυθρόλευκη» αποστολή συνθέτουν οι:

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζιτζί

Επιθετικοί: Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι