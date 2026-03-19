Παναθηναϊκός: Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι

Ο Ιταλός προπονητής Αλεσάντρο Κιαπίνι επιβραβεύθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά την μεγαλειώδη πορεία της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup.

Παρά το “πικρό” τέλος με την ήττα από τη Βαλεφόλια θα βρίσκεται στον πάγκο των πρασίνων και την επόμενη σεζόν καθώς οδήγησε την ομάδα του Παναθηναϊκού για τρίτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Αλεσάντρο Κιαπίνι, για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Η διοίκηση του Συλλόγου αναγνωρίζει το έργο του Ιταλού προπονητή και το γεγονός ότι έφερε την ομάδα σε Ευρωπαϊκό τελικό για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Για τον Παναθηναϊκό Α.Ο. ήταν μια ακόμα ιστορική στιγμή στην 100χρονη πορεία του γυναικείου τμήματος βόλεϊ και στόχος είναι να παραμείνουν στις TOP ομάδες της Ευρώπης. Ο κόουτς Κιαπίνι έχει μπει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στη φιλοσοφία και στις αρχές του συλλόγου μας και μαζί θα πορευτούμε και τη νέα χρονιά για να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία ως… Panathinaikos».

Σε δήλωση του για την ανανέωση της συνεργασίας ο κόουτς Κιαπίνι ανέφερε: «Από την πρώτη κιόλας στιγμή που έγινα μέλος αυτού του Συλλόγου, ένιωσα την ειλικρινή αγάπη που έχουν όλα τα μέλη του για τον αθλητισμό και για όλα όσα πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός: κάτι ιδιαίτερο, που δύσκολα περιγράφεται πλήρως με λόγια, όπως ακριβώς η μοναδική ζεστασιά και η υποστήριξη των οπαδών.

Το γεγονός ότι ο σύλλογος επέλεξε να μοιραστεί αυτό το εγχείρημα μαζί μου αποτελεί μεγάλη τιμή, και είμαι χαρούμενος και περήφανος που εργάζομαι εδώ. Ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη τους και για τη διάθεση να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό που είμαι μέλος ενός τόσο οικογενειακού περιβάλλοντος σημαίνει πολλά για μένα. Θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα για να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».