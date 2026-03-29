ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός 3-0: Έκανε το «μπαμ» και απέκλεισε τις «ερυθρόλευκες» από τα ημιτελικά της Volley League γυναικών

Αήττητος, με 2-0, προκρίθηκε έναντι του Ολυμπιακού στους ημιτελικούς της Volley League γυναικών ο ΖΑΟΝ.

Στο κλειστό γυμναστήριο Ζηρίνειου, στην Κηφισιά, ο ΖΑΟΝ αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και επικρατώντας με 3-0 σετ (25-13, 25-18 και 25-20) πήρε ιστορική πρόκριση στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ο Ζαόν δεν άφησε περιθώριο στις «ερυθρόλευκες» να ισοφαρίσουν τη σειρά.

Οι φιλοξενούμενες που πέρυσι είχαν κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων και μένουν απογοητευμένες για τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά.

Στο πρώτο σετ ο ΖΑΟΝ με πίεση από το σερβίς και καλά στημένο μπλοκ-άμυνα προηγήθηκε από νωρίς με 12-4, έχοντας σε εκείνο το σημείο ήδη τρεις άσσους και δύο μπλοκ. Η διαφορά έφτασε διψήφιο αριθμό (15-5) με κόντρα επίθεση της Αλεξάκου για να κάνει η ίδια το 25-13 με μπλοκ πάνω στην Αμπντεραχίμ.

Στο δεύτερο σετ η ομάδα της Κηφισιάς με τη ψυχολογία με το μέρος της πάλι ξεκίνησε εντυπωσιακά και με μονό μπλοκ της Αλεξάκου στην Εμμανουηλίδου το σκορ έγινε 8-3. Η διαφορά σταδιακά ανέβαινε, φτάνοντας μέχρι και το +12 (23-11), με τον Ολυμπιακό να κάνει σε εκείνο το σημείο την τελευταία του προσπάθεια στο σετ. Με σέρβερ την Καρκάσες μείωσε σε 23-18, όμως η Αλεξάκου πήρε την αλλαγή (24-18) και στη συνέχεια νίκησε την Ντι Ιούλιο πάνω στο φιλέ για το 25-18.

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο αμφίρροπο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται μέχρι το 9-10. Μετά την αλλαγή η Αλεξάκου πήγε στο σερβίς και με πρωταγωνίστριες τις Τικμανίδου, Ζιώγα στην επίθεση ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με 16-10, με τον Κοβάσεβιτς να έχει ξοδέψει σε αυτό το διάστημα τα δύο του τάιμ άουτ. Οι ερυθρόλευκες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο σετ και η Αλεξάκου διαμόρφωσε το τελικό 25-20.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Γεώργας, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-20, 25-13

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-18

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 25-20

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-18, 25-20) σε 78′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 26 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 14 (11/20 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. – 22% άριστες), Αλεξάκου 17 (13/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 67% υπ. – 58% άριστες), Γράβαρη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2/2 επ.), Ζιώγα 13 (11/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 62% υπ. – 25% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/1 επ.), Νικόλοβα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (1/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τερζόγλου 2 (0/7 επ., 2 μπλοκ), Καρκάσες 10 (7/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ.-09% άριστες), Κονέο 1 (0/13 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ.-19% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 62% υπ.-54% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου 2 (2/7 επ., 83% υπ.-67% άριστες), Οικονομίδου 3 (3/9 επ.).