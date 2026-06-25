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ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Σύγκρουση τρένων κοντά στην πόλη Μπιαλοσλίβιε (Βίντεο)

Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες

Πολωνία: Σύγκρουση τρένων κοντά στην πόλη Μπιαλοσλίβιε (Βίντεο)
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Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε, στη δυτική Πολωνία, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

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Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

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