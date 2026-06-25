Πολωνία: Σύγκρουση τρένων κοντά στην πόλη Μπιαλοσλίβιε (Βίντεο)
Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες
Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε, στη δυτική Πολωνία, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.
JUST IN: Trains collide in Białośliwie near Piła, Poland, carriages overturn pic.twitter.com/CtVnecFTaf— Rapid Report (@RapidReport2025) June 25, 2026
Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.
A passenger train collided with a freight train in Białośliwie near Piła, Poland, a short while ago.
Carriages were overturned in the crash, and casualties have been reported. pic.twitter.com/32LEQsFHdm— Tabz (@TabzLIVE) June 25, 2026
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