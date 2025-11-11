Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101: Έβγαλε «ψυχή» και επέστρεψε στις νίκες με σημαντικό διπλό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι εξαιρετικός στο ντεμπούτο του επικράτησε (101-95) της Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Η Παρί μπήκε πιο δυναμικά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα με τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον για να έρθει όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Κέντρικ Ναν να κάνει το 29-30 με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Κάπου εκεί έπιασε δουλειά ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος με δυο τρίποντα πήγε τη διαφορά στο +4(32-36).

Το επιθετικό κρεσέντο συνεχίστηκε για τον Παναθηναϊκό, με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει το 36-47 στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι μπήκαν δυναμικά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Εμπάι να μειώνει με τρίποντο σε 48-52. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πέρασαν και μπροστά στο σκορ με 63-61 στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και έφτασε στην ισοφάριση (72-72) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ έκανε το 84-86 με κάρφωμα του Χουάντσο πέντε λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Σορτς με δίποντο έγραψε το 89-93 με δυο λεπτά για τη λήξη. Ο Φάε με 1/2 βολές μείωσε σε 90-95, με τον Χουάντσο με κάρφωμα να γράφει το 90-97 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Ο Ρόμπινσον μείωσε σε 93-97, με τον Σόρτς να γράφει το 93-99 και να δίνει τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:28-27, 43-52, 72-72, 95-101