Παίκτης της Μπολόνια θα συνεχίσει να είναι ο Μπάμπης Λυκογιάννης όπως έγινε και επίσημα γνωστό την Πέμπτη 12/6.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους έχοντας οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

«Η Μπολόνια ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Χαράλαμπου Λυκογιάννη έως τις 30 Ιουνίου 2026, με οψιόν για μία επιπλέον χρονιά» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου.

Charalampos Lykogiannis has extended his contract with the Rossoblù until 2026 🇬🇷👏#WeAreOne