ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο για τα 7 “αετόπουλα” που χάθηκαν στην Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο δίπλα του είπε το τελευταίο αντίο στους 7 νεαρούς που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Στο περιθώριο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, παίκτες, προπονητικό τιμ και κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη των 7 νεαρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ