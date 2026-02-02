Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο για τα 7 “αετόπουλα” που χάθηκαν στην Ρουμανία

Το "αντίο" του "Δικεφάλου" στα... παιδιά του

Facebook/PAOKFC
DEBATER NEWSROOM

Ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο δίπλα του είπε το τελευταίο αντίο στους 7 νεαρούς που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Στο περιθώριο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, παίκτες, προπονητικό τιμ και κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη των 7 νεαρών.

Τις συγκινητικές στιγμές κατέγραψε σε video και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media με την λεζάντα: “Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα…”

