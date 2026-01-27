ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές εικόνες έξω από την Τούμπα – Φανάρακια και κασκόλ για να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί, με φίλους της ομάδας να γεμίζουν με φαναράκια και κασκόλ τον χώρο έξω από την Τούμπα προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, φίλοι του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν τον χώρο γύρω από το γήπεδο σε σημείο μνήμης, με τις φλόγες των κεριών να φωτίζουν τη νύχτα και να συμβολίζουν τον πόνο, αλλά και την ενότητα της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ σε ένδειξη πένθους αποφάσισε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας.

ΠΑΟΚ: Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη σωστή λωρίδα.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι τέτοια δυστυχήματα συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού.

Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως κόπωση, έντονη διάσπαση προσοχής ή ακόμη και αιφνίδια αδιαθεσία μπορεί να αποβούν καθοριστικοί. «Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε.

Τέλος, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα δεν είχαν ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης, καθώς ο μέσος χρόνος αντίδρασης κυμαίνεται στα 1,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το βυτιοφόρο μετέφερε αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί διαρροή του φορτίου, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.