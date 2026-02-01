ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Το γήπεδο γέμισε δάκρυα, στεφάνια και τιμές στους «αδερφούς» (Εικόνες)

Στην Τούμπα επικράτησε ένα κλίμα συγκίνησης και θλίψης, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, με τους οπαδούς να γεμίζουν τις εξέδρες της Τούμπας και να αφήνουν τα δάκρυα να κυλήσουν από τα μάτια τους, εκφράζοντας την πίκρα τους για την τραγωδία. Πηγή: Eurokinissi

Η Τούμπα “δάκρυσε” καθώς οι συνδέσμοι του ΠΑΟΚ γέμισαν με εκατοντάδες στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4. Παράλληλα, τόσο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όσο και οι παίκτες του Πανσερραϊκού κατέθεσαν ανθοδέσμες στη μνήμη των θυμάτων. Το κεντρικό πανό στη Θύρα 4 έγραφε: “Καλό παράδεισο, αδέρφια”, ενώ ένα άλλο μεγάλο πανό έφερε τη φράση: “Το μόνο που με νοιάζει, να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σε ολόκληρη τη γη”.

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Eurokinissi