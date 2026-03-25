ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson 100-87: Ο δικέφαλος του Βορρά «σπάει» τα σερί ανεβάζοντας το ρεκόρ του στις 12 νίκες

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 100-87 της Μυκόνου Betsson στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της GBL, στο «Παλατάκι», ανεβάζοντας το ρεκόρ του στις 12 νίκες.

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν οι Ντίμσα, Μουρ και Ομορούγι, σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και χαλαρές άμυνες. Ο Λιθουανός Ντίμσα ολοκλήρωσε με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Ομορούγι σημείωσε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, με εντυπωσιακές φάσεις που ξεσήκωσαν το κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη Μύκονο Betsson, ο Άπλμπι έφτασε κοντά στο double double, με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χέσον ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 18 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει τους γηπεδούχους.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έσπασε το αρνητικό σερί τριών αγώνων, έχοντας προηγουμένως ηττηθεί από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Περιστέρι Betsson. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στην 4η θέση με ρεκόρ 12-7, τρεις νίκες πίσω από την τρίτη ΑΕΚ, ενώ η Μύκονος Betsson βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 8-13.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87