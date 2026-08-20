ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τα πλέι οφ του Conference League, καθώς υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League και την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νορβηγών.

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Η αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί από το OPEN.