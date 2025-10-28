ΠΑΟΚ: Με απουσίες στο Κύπελλο κόντρα στην ΑΕΛ

Ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το κύπελλο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του έξι ποδοσφαιριστές στην προπόνηση.

Συγκεκριμένα, Σάστρε και Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ο Γιακουμάκης έμεινε εκτός επειδή ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ Πέλκας και Χατσίδης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Από την άλλη, ο Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

