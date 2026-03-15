Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Οπαδοί έκαναν ντου στα δημοσιογραφικά

Έδιωξαν τους δημοσιογράφους

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Οπαδοί έκαναν ντου στα δημοσιογραφικά
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ντου στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό έκαναν οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να απποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ