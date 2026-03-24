ΠΑΟΚ: Η ποινή της ΔΕΑΒ για το “ντου” των οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στιγματίστηκε από επίθεση των οπαδών του Δικεφάλου σε άτομα που βρίσκονταν στα δημοσιογραφικά καθώς απαίτησαν από ορισμένους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από το σημείο.

Η ΔΕΑΒ έκανε γνωστή την Τρίτη (24/03) την τιμωρία που επέβαλλε τόσο στην ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, όσο και σε 13 φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πρόστιμο 12.000 ευρώ και σε κάθε έναν από τους ταυτοποιηθέντες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση από τη ΔΕΑΒ:

“Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη,

α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους,

αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων

ευρώ (12.000€),

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού

προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο

φαινόμενο βίας.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του

ν. 5224/2025″.