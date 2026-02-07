ΠΑΟΚ για τα θύματα της Θύρας 7: “Ποτέ ξανά”
Η ανάρτηση της ΠΑΕ για την ημέρα μνήμης των "ερυθρόλευκων"
Με μία ανάρτηση της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα με αφορμή την ημέρα μνήμης για τα 21 θύματα της θύρας 7.
Με αφορμή την αυριανή (8/2) μαύρη επέτειο για τον Ολυμπιακό και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εν γένει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε το αυτονόητο έχοντας και η ίδια θρηνήσει για οπαδούς της, με πιο πρόσφατη περίπτωση αυτή του θανάτου 7 φιλάθλων του στη Ρουμανία, σε τροχαίο δυστύχημα- προχώρησε σε ανάρτηση για τη συμπλήρωση 45 ετών από την τραγωδία
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media:
“Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους…
Ποτέ ξανά…”
