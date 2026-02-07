Μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 – 45 χρόνια από την τραγωδία στο “Γ. Καραϊσκάκης” (βίντεο+φωτογραφίες)

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το ετήσιο το ετήσιο μνημόσυνο για τα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, 45 χρόνια μετά την τραγωδία.

Διοίκηση, αθλητές, παλαίμαχοι και φίλαθλοι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αποτίοντας φόρο τιμής στα παιδιά της Θύρας 7. Χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με σκυμμένα κεφάλια και συγκίνηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα, το μνημόσυνο υπενθύμισε ότι η τραγωδία δεν ξεχάστηκε και δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφωνούσαν τα ονόματα των νεκρών και οι φίλαθλοι φώναζαν «παρών».

Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου η Λόλα Νταϊφά αναφέρθηκε στους 7 νεκρούς του ΠΑΟΚ λέγοντας ότι όλοι οι φίλαθλοι σήμερα είναι δίπλα στις οικογένειες αυτές.

Στο σημείο βρέθηκε και αντιπροσωπία οπαδών της Θύρας 4 του ΠΑΟΚ αποτίοντας φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους, στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία.

KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η τραγωδία της Θύρας 7

Η αυριανή επέτειος της 8ης Φεβρουαρίου 1981 παραμένει η πιο σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο πόνος παραμένει ζωντανός και η μνήμη των 21 θυμάτων εξακολουθεί να ενώνει γενιές φιλάθλων του Ολυμπιακού, μετατρέποντας τη θλίψη σε διαρκή υπόσχεση σεβασμού και μνήμης.