ΠΑΟΚ: Ετοιμάζουν υποδοχή των επτά σορών οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» – Θα τους συνοδέψουν στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για τον θάνατο των επτά φίλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Τρίτης 27/1 στην Ρουμανία.

Πλέον, οι επτά σοροί των θυμάτων θα μεταφερθούν στην Ελλάδα την Πέμπτη 29/1 όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, με τον Σύνδεσμο Φίλων του ΠΑΟΚ να ετοιμάζει υποδοχή κατά τον επαναπατρισμό τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση θα τις συνοδέψουν έως το γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά:

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι)αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας.

Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινώθει αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθουμε για τελευταία φορά.

Καλό παράδεισο και στον ογδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ