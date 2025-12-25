ΠΑΟΚ: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων για την αναμέτρηση στην Καρδίτσα

Η μετακίνηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα για τον αγώνα της Κυριακής (28.12.2025) απέναντι στην τοπική ομάδα για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League απαγορεύτηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία.

Η απόφαση ελήφθη λόγω σοβαρών λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εμπλεκόμενων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, και κατόπιν εισήγησης της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων “Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ”, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ”, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.»