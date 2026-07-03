Καρδίτσα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και Εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

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Η φωτιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δυσπρόσιτη περιοχή με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις και κυρίως για τα υδροφόρα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.