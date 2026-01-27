ΠΑΟΚ: Ακυρώνουν όλες τις εκδρομές στη Γαλλία οι Σύνδεσμοι Φίλων της ομάδας

Στην ακύρωση όλων των εκδρομών στη Γαλλία προχωρούν οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ μετά την τραγωδία με επτά νεκρούς φίλους του συλλόγου στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους τόνισαν ότι η Τούμπα για όποιον θέλει να αποδώσει φόρο τιμής για τα θύματα θα είναι ανοικτή την Τετάρτη 28/1.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».