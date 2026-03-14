Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: Έμειναν στην μοιρασιά οι δυο ομάδες

Στο 0-0 έμειναν Πανσερραϊκός και Άρης για την 25η αγωνιστική της Super League το βράδυ του Σαββάτου 14/3.

Κάπως έτσι οι δυο ομάδες απώλεσαν σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια της προσπάθειας που κάνουν για να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Τεχέρο στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης.