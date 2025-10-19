Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε και πιάνει δουλειά ο Ράφα Μπενίτεθ

Θα κάνει ντεμπούτο με τον Αστέρα Τρίπολης

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε και πιάνει δουλειά ο Ράφα Μπενίτεθ
EFE
DEBATER NEWSROOM

Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο Ράφα Μπενίτεθ.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος έμπειρος προπονητής φέρεται να έχει βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του έδωσε ο Παναθηναϊκός και πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον όλα πάνε καλά ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς στον αγώνα με την Φέγενορντ θα είναι προπονητής ο Χρήστος Κόντης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ