Παναθηναϊκός: Υπέγραψε και πιάνει δουλειά ο Ράφα Μπενίτεθ

Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο Ράφα Μπενίτεθ.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος έμπειρος προπονητής φέρεται να έχει βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του έδωσε ο Παναθηναϊκός και πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Εφόσον όλα πάνε καλά ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς στον αγώνα με την Φέγενορντ θα είναι προπονητής ο Χρήστος Κόντης.