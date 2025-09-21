Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ντέρμπι “αιωνίων” – Η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (21/9) για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ώρα για το πρώτο ελληνικό Clasico έφτασε στο ματς που ρίχνει τη αυλαία της 4ης αγωνιστικής της φετινής Super League. Το “τριφύλλι” ψάχνει για την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα (μετά από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και την ήττα από την Κηφισιά) στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο τους, με τους ερυθρόλευκους από την πλευρά τους να έχουν ως στόχο το “4 στα 4” που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και το ματς μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.