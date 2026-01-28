Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία τίμησαν οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πριν το ντέρμπι για την Α1 μπάσκετ γυναικών.

Τα μέλη των δυο ομάδων, οι διαιτητές αλλά και οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» κράτησαν ευλαβικά ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Κάπως έτσι θέλησαν, να αποδώσουν το δικό τους φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωδίας του τροχαίο δυστυχήματος στη Ρουμανία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.