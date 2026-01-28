Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ντέρμπι

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
DEBATER NEWSROOM

Τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία τίμησαν οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πριν το ντέρμπι για την Α1 μπάσκετ γυναικών.

Τα μέλη των δυο ομάδων, οι διαιτητές αλλά και οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» κράτησαν ευλαβικά ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Κάπως έτσι θέλησαν, να αποδώσουν το δικό τους φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωδίας του τροχαίο δυστυχήματος στη Ρουμανία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

