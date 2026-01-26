Παναθηναϊκός: Μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει το επιθυμητό αποτέλεσμα κόντρα στον Ατρόμητο στις 25/01, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να φεύγει με 1 βαθμό και με τραυματία παίκτη.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια τραυματίστηκε στο 80′ παθαίνοντας μυϊκό τραυματισμό στην γάμπα και πέρασε ως αλλαγή του Τσέριν. Σήμερα 26/01 αναμένεται να πραγματοποιήσει μαγνητική εξέταση για να βγει διάγνωση του μεγέθους του τραυματισμού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 28χρονος μέσος αναμένεται να είναι εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στην Ρόμα στις 29/01 για λογαριασμό του Europa League, με τον Ισπανό τεχνικό να καλείται να καλύψει την θέση του.