Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα ο Τσιριβέγια

Αμφίβολος στον αγώνα του Europa League με την Ρόμα στις 29/01

Παναθηναϊκός: Μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα ο Τσιριβέγια
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει το επιθυμητό αποτέλεσμα κόντρα στον Ατρόμητο στις 25/01, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να φεύγει με 1 βαθμό και με τραυματία παίκτη.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια τραυματίστηκε στο 80′ παθαίνοντας μυϊκό τραυματισμό στην γάμπα και πέρασε ως αλλαγή του Τσέριν. Σήμερα 26/01 αναμένεται να πραγματοποιήσει μαγνητική εξέταση για να βγει διάγνωση του μεγέθους του τραυματισμού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 28χρονος μέσος αναμένεται να είναι εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στην Ρόμα στις 29/01 για λογαριασμό του Europa League, με τον Ισπανό τεχνικό να καλείται να καλύψει την θέση του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ