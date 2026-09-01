Παναθηναϊκός: Κάταγμα ο Χέιζ-Ντέιβις – Πόσο θα μείνει εκτός

Νέο σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

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Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο Χέιζ-Ντέιβις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Η αρχική εκτίμηση προβλέπει αποχή περίπου έξι εβδομάδων, με την πορεία της αποθεραπείας του να παρακολουθείται στενά από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο χρόνος επιστροφής του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποκατάστασης και την εικόνα που θα παρουσιάζει το χέρι του στις επόμενες εξετάσεις.

Ποια παιχνίδια θα χάσει

Ο τραυματισμός έρχεται στο ξεκίνημα της προετοιμασίας για την περίοδο 2026-2027 και αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να καταστρώσει τα πρώτα αγωνιστικά του πλάνα χωρίς έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του.

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να χάσει:

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Σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της ομάδας

Πρόκειται για νέο πλήγμα για τους «πράσινους», καθώς είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός του Κέντρικ Ναν.

Σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό

Ο Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού και η απουσία του δημιουργεί κενό στις θέσεις των φόργουορντ.

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Ο Αμερικανός προσφέρει δύναμη, περιφερειακό σουτ και δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργήσει πλεονεκτήματα απέναντι σε χαμηλότερα σχήματα, παίζοντας με πλάτη στο καλάθι.

Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί πλέον να καλύψει εκ των έσω το κενό του μέχρι την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

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Η προηγούμενη σεζόν του Χέιζ-Ντέιβις

Στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο 32χρονος φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο στη EuroLeague:

14,1 πόντους

3,4 ριμπάουντ

1,9 ασίστ

1 κλέψιμο

51% στα δίποντα

34% στα τρίποντα

86% στις ελεύθερες βολές

Τα παραπάνω νούμερα καταγράφηκαν σε 16 συμμετοχές και περίπου 28,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του και στην Ελλάδα, καθώς είχε αναδειχθεί MVP στον νικηφόρο τελικό Κυπέλλου του Παναθηναϊκού.

Πλέον ξεκινά την αποθεραπεία του, με στόχο να επιστρέψει χωρίς ενοχλήσεις και να τεθεί ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας μετά τις πρώτες εβδομάδες της νέας σεζόν.