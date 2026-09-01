Ανθή Βούλγαρη: “Από αύριο θα λιβανίζω παντού” – Η επική αντίδραση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν δυναμικά στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Δευτέρα (31/8) με το γνώριμο χιούμορ και τα πειράγματα μεταξύ τους να έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πρωί της Τρίτης (1/9) η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για το… λιβάνισμα, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να απαντά με χιουμοριστική διάθεση. “Λοιπόν, ξυπνήστε, λιβανίστε τα σπίτια σας”, ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής.

Ενώ ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε: “Άντε πάλι με το λιβάνισμα”. “Εγώ το ξέχασα σήμερα, από αύριο όμως, έχω φέρει μια σακούλα για να λιβανίζω παντού, και στο ραδιόφωνο”, είπε με την σειρά της η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αντιδρά και πάλι με χιούμορ.