Παναθηναϊκός: Η επίσημη ενημέρωση για τον τραυματισμό Γκραντ – Δύσκολα θα παίξει με Μονακό

Ειδικό νάρθηκα θα φοράει στο αριστερό του χέρι ο Τζέριαν Γκραντ για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3).

Ο Τζέριαν Γκραντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντουμπάι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για εκείνον και η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά. Ο Εργκίν Άταμαν σε δηλώσεις του για το ματς με τους Μονεγάσκους, τόνισε πως δύσκολα θα παίξει ο Γκραντ.

Με ενοχλήσεις αποχώρησε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.