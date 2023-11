Η ατυχία χτύπησε το “στρατόπεδο” του Παναθηναϊκού και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα δύο μηνών!

Juancho Hernangomez suffered a fracture on his finger during Panathinaikos' practice. He will undergo a surgery tomorrow morning and he is expected to be out for two months. #paobc