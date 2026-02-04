Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στον αγώνα με την Παρτιζάν

Την Πέμπτη 05/02, 21:30 η μέρα και ώρα του αγώνα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός θα υποστεί άλλη μια φορά την απουσία του Κέντρικ Ναν κόντρα στην Παρτιζάν (05/02, 21:30) για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με τους διαιτητές να γίνονται γνωστοί.

Οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μαξί Μπουμπέρ (Γαλλία) θα είναι η διαιτιτική τριάδα που θα διευθύνει τον αγώνα και την προσπάθεια των «πρασίνων» για το 2/2.

