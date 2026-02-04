Κέντρικ Ναν: Εκτός και με Παρτιζάν – Επιστρέφει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός παρότι δεν είχε στην διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, κατάφερε να πάρει εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague. Η επιστροφή του Αμερικάνου γκαρντ βρίσκεται όλο και πιο κοντά.

Το διάστρεμμα που υπέστη θα τον αφήσει εκτός και στον αγώνα της Πέμπτης 05/02 με την Παρτιζάν, ενώ όπως όλα δείχνουν θα κάνει το «ντεμπούτο» του την Παρασκευή 13/02 στον απαιτητικό αγώνα κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε στους τελευταίους αγώνες με 3 ήττες σε 9 παιχνίδια και τις 6 νίκες να είναι δίχως «άνεση». Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην βασική 5αδα είναι κάτι που θα ανέβαζε επίπεδο την ομάδα, με τις αποθεραπείες να κάνουν πιο σύντομη την διαδικασία.