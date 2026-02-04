Κέντρικ Ναν: Εκτός και με Παρτιζάν – Επιστρέφει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε
Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ ο Αμερικάνος
Ο Παναθηναϊκός παρότι δεν είχε στην διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, κατάφερε να πάρει εντυπωσιακή νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague. Η επιστροφή του Αμερικάνου γκαρντ βρίσκεται όλο και πιο κοντά.
Το διάστρεμμα που υπέστη θα τον αφήσει εκτός και στον αγώνα της Πέμπτης 05/02 με την Παρτιζάν, ενώ όπως όλα δείχνουν θα κάνει το «ντεμπούτο» του την Παρασκευή 13/02 στον απαιτητικό αγώνα κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.
Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε στους τελευταίους αγώνες με 3 ήττες σε 9 παιχνίδια και τις 6 νίκες να είναι δίχως «άνεση». Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην βασική 5αδα είναι κάτι που θα ανέβαζε επίπεδο την ομάδα, με τις αποθεραπείες να κάνουν πιο σύντομη την διαδικασία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις