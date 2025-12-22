Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στο ματς με την Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ταξιδέψει στην Λιθουανία για την 18η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Ζαλγκίρις (23/12, 20:00, Novasports Prime), με τους διαιτητές της αναμέτρησης να γίνονται γνωστοί.

Συγκεκριμένα Οι τρεις διαιτητές θα είναι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμόισκι (Πολωνία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Το τριφύλλι μετά την νίκη επί της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ-Αβίβ θέλει να κλείσει το 2025 με ένα σερί 3 νικών, βρισκόμενος όσο το δυνατόν υψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague.