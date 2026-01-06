Παναθηναϊκός – Αρμάνι 74-87: Ήττα για τους κάκιστους “πρασίνους” από την “μισή” ομάδα του Ποέτα

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της σεζόν, επέτρεψε στον Άρμονι Μπρουκς να βρει ρυθμό και η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε άνετα με 74-87.

Ο δεύτερος γύρος της EuroLeague δεν ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν που μπήκε υπνωτισμένη στο δεύτερο μέρος και ηττήθηκε για δεύτερη φορά φέτος από το Μιλάνο που παρατάχθηκε με πλήθος απουσιών.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο μέρος, όμως εμφανίστηκε νωθρός στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να γίνει ξανά στο ίδιο έργο θεατής, βλέποντας τον Άρμονι Μπρουκς να τον σκοτώνει και πάλι. Ο Αμερικανός που είχε 26 πόντους με 8/14 τρίποντα στο ματς του Μιλάνου, έβαλε 24 πόντους το βράδυ της Τρίτης Telecom Center Athens.

Με την δεύτερη συνεχόμενη ήττα, οι “πράσινοι” βρίσκονται πλέον στο 12-8 (6-4 εντός και 6-4 εκτός έδρας). Οι Ιταλοί ανέβηκαν στο 10-10 (5-4 εντός και 5-6 εκτός έδρας). Στην 21η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ η Αρμάνι θα παίξει στο Μιλάνο με την Αναντολού Εφές (9/1, 21:30).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Βίλιους, Κοβάλσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 16/38 δίποντα, 10/21 τρίποντα, 12/15 βολές, 31 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 5 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίματα, 17 λάθη, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Αρμάνι: 25/43 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 7/11 βολές, 37 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 9 κλεψίματα, 13 λάθη, 6 μπλοκ