Παναθηναϊκός – Άρης: Προβλήματα πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (16:00) στο «Nick Gallis Hall» για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, όμως πριν το τζάμπολ, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στο γήπεδο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, υπήρξε μία μικρή διαρροή από την οροφή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην περιοχή του παρκέ. Αμέσως, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ του κομισάριου κ. Λαζαρίδη και των τριών διαιτητών, Πιτσίλκα, Τσιμπούρη και Χατζημπαλίδη.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου κινητοποιήθηκαν άμεσα για να σκουπιστεί το παρκέ, ωστόσο προέκυψε και θέμα με τον ηλεκτρονικό πίνακα, ο οποίος δεν λειτουργούσε σωστά.

Οι διαιτητές ενημέρωσαν τους ανθρώπους των δύο ομάδων για την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε και βλέπουμε», ενώ η αναμέτρηση φαίνεται να καθυστερεί. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η ανησυχία για την ασφάλεια των παικτών ήταν έκδηλη, με στελέχη της ομάδας να λένε: «Δεν θέλουμε άλλους τραυματισμούς», περιμένοντας να βρεθεί λύση στην κατάσταση.