Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε κανονικά ο Ματίας Λεσόρ

Εκτός ο Χολμς

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Για πρώτη φορά μετά από καιρό ο Ματίας Λεσόρ μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ ακολούθησε το ομαδικό πρόγραμμα της ομάδας και είναι έτοιμος να κάνει την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Αντίθετα εκτός έμεινε ο Ρισόν Χόλμς που έχει μια ιγμορίτιδα, ενώ ο διεθνής Αλέξανδρος Σαμοντούροφ έχει μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.

