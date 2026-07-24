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Κακοκαιρία: Στις 165 οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των έντονων φαινομένων

Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από το δήμο Αθηναίων

Κακοκαιρία: Στις 165 οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω των έντονων φαινομένων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI (αρχείου)
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Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας η Πυροσβεστική έχει δεχθεί συνολικά 165 κλήσεις, με τις εξήντα από αυτές να προέρχονται από την Αττική.

Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από το δήμο Αθηναίων και περιοχές των δυτικών προαστίων – και αφορούν κυρίως, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 62, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Επιπλέον όπως σημειώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 30 κλήσεις για αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας ως αποτέλεσμα κυρίως έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τις τελευταίες 5 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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