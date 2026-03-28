Παναθηναϊκός AKTOR: Με Αβδάλα η προπόνηση των «πρασίνων» – Εκτός με γαστρεντερίτιδα ο Χουάντσο

Ο Νεοκλής Αβδάλας αφού ολοκλήρωσε τη σεζόν στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ, επέστρεψε στην Ελλάδα και από σήμερα (28/3) ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.

Ο 20χρονος γκαρντ, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό, έχει αποφασίσει να μην δηλώσει συμμετοχή στο draft του 2026, καθώς δηλώθηκε στο transfer portal (7-21 Απριλίου), όπου δηλώνονται παίκτες που θέλουν ν’ αλλάξουν κολλέγιο με τη νέα σεζόν. Έτσι, ο Αβδάλας θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Αβδάλας συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση, πρώτη ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, στο Telekom Center Athens την ερχόμενη Δευτέρα (30/3, 19:00), για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Όμως, η προετοιμασία των «πρασίνων» για το βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε με τέσσερις απουσίες. Εκτός έμειναν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (γαστρεντερίτιδα), ο Τζέριαν Γκραντ, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο Ερνανγκόμεθ είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ δεδομένη είναι η απουσία των Γκραντ, Ρογκαβόπουλου και Σαμοντούροβ.