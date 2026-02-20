Παναθηναϊκός AKTOR: Η τιμωρία του Λεσόρ για όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Φενέρ

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς στον Ματίας Λεσόρ για όσα έγιναν στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ την προηγούμενη βδομάδα όταν εισέβαλε στο γήπεδο και έσπρωξε τον Γουέιντ Μπάλντγουϊν που πανηγύριζε το νικητήριο καλάθι στο κέντρο του γηπέδου στο ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, ο Γάλλος τιμωρήθηκε με ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο 8.000 ευρώ από την EuroLeague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LESSORT RESMEN BALDWIN'E SALDIRMIŞ 🤯🤯🤯



Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son anında tüm yaşananlar:pic.twitter.com/jWqMV8uM0p— Euroleague Time (@euroleague_time) February 13, 2026

Παράλληλα οι πράσινοι έλαβαν πρόστιμο 22.000 ευρώ για “χρήση λέιζερ, επιθετική συμπεριφορά των οπαδών, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα“.

Η ανακοίνωση

“Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”

“Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball“.