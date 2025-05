Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε (75-67) της Αναντολού Εφές στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ και έκανε το 3-2 στη σειρά παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four της Euroleague.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα βρει απέναντι του στα ημιτελικά της διοργάνωσης την Παρασκευή 23/5 την Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και την διεκδίκηση του 8ου αστεριού στη φανέλα του.

The Greens are going to Abu Dhabi! @Paobcgr #F4GLORY pic.twitter.com/ve5L0MkpuK