Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι – Σέντρα στις 21:00

Με το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 την Ένωση σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την κατάταξη των δύο ομάδων καθώς οι γηπεδούχοι θέλουν νίκη για να πατήσουν τετράδα έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Από την άλλη η ΑΕΚ είναι στο -3 από την κορυφή και θέλει να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη νίκη επί τους Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και η ΑΕΚ από το μεγάλο διπλό στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα.

Για τον ΠΑΟ επέστρεψε μετά από 2 μήνες στην αποστολή ο Ντέσερς ενώ εκτός είναι οι: Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόν. Από την άλλη η ΑΕΚ δεν έχει τους Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό και Ζίνι.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 21:00 από το COSMOTE SPORT 1 HD.