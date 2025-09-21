Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers 106-89: Πάτησαν γκάζι στο 2ο ημίχρονο οι “πράσινοι” με τρομερό Κέντρικ Ναν (Βίντεο)
Ξεχώρισαν Ρογκαβόπουλος και Χολμς - Γεμάτο double-double από Τζέριαν Γραντ
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το φετινό Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” με μία εντυπωσιακή εμφάνιση ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν επικρατώντας των Adelaide 36ers 106-89.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 11 πόντους προτού ξεκινήσει την αντεπίθεση του με τους Κέντρικ Ναν και Νίκο Ρογκαβόπουλο να ξεχωρίζουν.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν η σταθερά του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ καταλυτικός ήταν και ο Τζέριαν Γκραντ, που είχε 11 πόντους και 10 ασίστ. Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι επιβλητικός έχοντας 26 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ ο Ρισόν Χολμς στο ντεμπούτο του έδειξε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρήκε το χέρι του με 14 πόντους, 4/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ. Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και ξεπέρασε τα διψήφια επίπεδα (81-68 στο 33′) δείγμα και της “πράσινης” αντεπίθεσης.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος, παρασύροντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς και ο Παναθηναϊκός να έχει έξι παίκτες με τουλάχιστον 10+ πόντους.
Τα δεκάλεπτα 17-19, 39-47, 73-68, 106-89
