Γιατί βλέπουμε περισσότερα φίδια το τελευταίο διάστημα; Ερπετολόγος εξηγεί στο DEBATER

Τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν οι αναφορές και τα δημοσιεύματα για εμφανίσεις φιδιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, δημιουργώντας την εντύπωση ότι καταγράφεται μια ασυνήθιστη αύξηση του πληθυσμού τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον βιολόγο – ερπετολόγο Ηλία Στραχίνη, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Μιλώντας στο DEBATER, ο κ. Στραχίνης ξεκαθαρίζει ότι δεν παρατηρείται κάποια αύξηση στις εμφανίσεις φιδιών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

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«Δεν έχουμε αυξημένες εμφανίσεις φιδιών. Είναι το ίδιο όπως κάθε χρονιά. Πληθυσμιακές εκρήξεις στα φίδια δεν μπορούμε να έχουμε», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, η αίσθηση ότι τα φίδια εμφανίζονται συχνότερα οφείλεται κυρίως στην αυξημένη προβολή σχετικών ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης. «Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τα ειδησεογραφικά μέσα έχουν αντιληφθεί ότι η είδηση “φίδι” είναι πολύ δημοφιλής και προωθούν περισσότερο τέτοιες ειδήσεις», αναφέρει.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η εξοικείωση του κοινού με τα ερπετά μέσω της ενημέρωσης που παρέχεται από εξειδικευμένες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από σχετικές εκπομπές. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλο και περισσότεροι πολίτες προσεγγίζουν τα φίδια προκειμένου να τα φωτογραφίσουν ή να καταγράψουν βίντεο, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.

«Όλο και περισσότερος κόσμος εξοικειώνεται με τα φίδια μέσω της ενημέρωσης που κάνουμε από ομάδες στα social και στην εκπομπή και πλησιάζει περισσότερο για να τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες και τα ανεβάζει στο διαδίκτυο. Αυξημένες αναρτήσεις δηλαδή και όχι πραγματική εμφάνιση», σημειώνει.

Ο κ. Στραχίνης επισημαίνει ακόμη ότι η τρέχουσα περίοδος συμπίπτει με την κορύφωση της δραστηριότητας των φιδιών, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

«Η δραστηριότητα των φιδιών αυτή την εποχή είναι στο απόγειο. Όπως κάθε χρόνο άλλωστε», καταλήγει.

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Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παρουσία φιδιών στη φύση είναι αναμενόμενη κατά τους θερμούς μήνες και συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους, αποφεύγοντας την ενόχληση ή την προσέγγιση των ζώων.