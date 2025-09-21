Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό ξεκίνημα με ¨οδοστρωτήρα” Χολμς – Το πρώτο καλάθι του Αμερικανού με το “τριφύλλι” (Βίντεο)

Ο Ρισόν Χολμς κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τους Adelaide 36ers στα πλαίσια του 7ου τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, είδε τον Ρισόν Χολμς να φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας και με το που πάτησε στο παρκέ ευστόχησε σε ένα καλάθι από μέση απόσταση μετά από ασίστ του Κώστας Σλούκα, που επίσης επέστρεψε στην δράση για πρώτη φορά φέτος με την φανέλα του “τριφυλλιού”.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πέτυχε καλάθι και φάουλ ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με 7 πόντους και πολλές υποσχέσεις.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη απέναντι στην Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι του 7ου Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που διεξάγεται για πρώτη φορά φέτος εκτός ελληνικών συνόρων και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ.