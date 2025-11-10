Παναγιώτης Καραΐσκος: Η απίθανη ιστορία του δύο φορές νικητή σε Μαραθώνιο – Από χρήστης ναρκωτικών, κορυφαίος μαραθωνοδρόμος

Ο 37χρονος Παναγιώτης Καραΐσκος είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση αθλητή έχοντας παλέψει με “θεούς και δαίμονες” για να φτάσει να είναι δύο φορές νικητής σε Μαραθώνιο.

Το χρυσό μετάλλιο, και κάθε τερματισμός σε έναν αγώνα, αποτελεί μια δικαίωση για τον 37χρονο που έπρεπε να διανύσει την μεγάλη απόσταση που προϋποθέτει να τρέξει κάποιος για να ξεφύγει από τον εθισμό στα ναρκωτικά πριν γίνει πρωταθλητής Μαραθωνοδρόμος.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πετρούπολη της Αττικής, ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ένα παιδί γεμάτο ενέργεια και όνειρα. Η κλήση προς τον αθλητισμό τον συνόδευε από μικρή ηλικία καθώς ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, ενώ για ένα διάστημα ασχολήθηκε και με το τζούντο.

Μεγάλωσε με την υποστήριξη της οικογένειάς του, αλλά έζησε δύσκολες στιγμές όταν εθίστηκε στα ναρκωτικά, περνώντας από τη χρήση κάνναβης μέχρι την ηρωίνη. Στην ηλικία των 16 ετών έκανε σχέση με μια κοπέλα, η οποία ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά. Αυτό παρέσυρε και τον Παναγιώτη, ο οποίος άφησε το… κατηχητικό και “κόλλησε” με το χασίς.

“Ημουν ένα παιδί που είχα μεγαλώσει στο κατηχητικό, έπαιζα ποδόσφαιρο και ήμουν σε καλό επίπεδο στο τζούντο. Τα παράτησα όλα. Ξεκίνησα με χασίς, άρχισα φυσικά το κάπνισμα. Στην παρέα μου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Σταδιακά ξεκίνησε η κατηφόρα…”, έχει πει παλιότερα σε συνέντευξή του.

“Στα 15,5 μου έτη δοκίμασα ναρκωτικά, και από αθλητής έγινα χρήστης. Πέρασαν 6 χρόνια μέχρι να το καταλάβω και να πάρω την απόφαση να πω ότι έχω πρόβλημα και πρέπει να ακολουθήσω άλλο δρόμο. Έξι χρόνια δυσκολία, ειδικά τα 2 τελευταία. Όταν είσαι στον κόσμο των ναρκωτικών, τίποτα δεν δουλεύει σωστά και καθαρά, έχεις μια ψευδαίσθηση ότι “το έχεις”, το ελέγχεις, ότι δεν έχεις πρόβλημα. Έλεγα πως είμαι αθλητής και όχι εξαρτημένος, ήταν οι άμυνές μου που μου τις έβγαζε η χρήση για να μην πω ότι έχω θέμα”, αποκάλυψε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή “Buongiorno”.

“Ήμουν παιδί που ασχολιόμουν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, πήγαινα κατηχητικό. Ψάχνοντας κατάλαβα ότι είμαι καταπιεσμένος, ότι έκανα κάποια πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνω και να το νιώθω καταπιεστικά. Όταν μπήκα στον κόσμο των ναρκωτικών απομακρύνθηκα από μόνος μου γιατί ήξερα ότι κάνω κάτι κακό, αλλά παράλληλα το ήθελα και έλεγα ότι “το έχω”. Απομακρύνθηκα και εγώ και μετά και οι άλλοι”, συνέχισε.

“Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολύ πιο δυνατά και ωραία πράγματα στη ζωή από τις ουσίες”

Η πορεία προς την επάνοδο ήρθε αργότερα με την στήριξη της οικογένειας καθώς και μετά από γεγονότα που κλόνισαν τον νεαρό τότε Παναγιώτη και του έδωσαν το έναυσμα για να παλέψει απέναντι στα ναρκωτικά.

“Είχα ένα μεγάλο δικαστήριο σε πολύ μικρή ηλικία, με είχαν πιάσει με μία μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Πέρασα από δικαστήρια, Άρειο Πάγο κτλ., είδα ανθρώπους να φεύγουν από την ζωή, είδα φίλους μου και άλλους ανθρώπους να μπαίνουν φυλακή. Ήταν κάποια χαστούκια και ταρακουνήματα που με έκαναν να πω ότι “τι κάνεις;” και “τι θα κάνεις; Ή θα μπεις φυλακή ή θα πεθάνεις ή θα κόψεις και θα πας σε άλλον δρόμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Και προσέθεσε αναφορικά με τα άτομα που τον στήριξαν: “Με στήριξε η οικογένειά μου, οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Ήταν δίπλα μου πάντα, δεν με εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε όταν ήμουν στα πρόθυρα να μπω φυλακή, ούτε όταν ήμουν στα πρόθυρα να κινδυνεύσει η ζωή μου από υπερβολική δόση. Με στήριξαν με την αγάπη τους. Αναρωτήθηκα γιατί τους στεναχωρώ και τους κάνω αυτό το πράγμα, και ότι δεν τους αξίζει”.

Πρώτη συμμετοχή

Το 2013, ένας φίλος του Παναγιώτη, του πρότεινε να τρέξουν μαζί τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Χωρίς προετοιμασία, τερμάτισε την κλασική διαδρομή, βιώνοντας ένα συναίσθημα που δεν είχε ξαναζήσει. “Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολύ πιο δυνατά και ωραία πράγματα στη ζωή από τις ουσίες”, ήταν τα λόγια του.

Έκτοτε, το τρέξιμο έγινε η νέα του αγάπη και κίνητρο, οδηγώντας τον να κερδίσει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και να αποτελέσει παράδειγμα δύναμης και επιμονής. Και από εκεί που κάποτε πάλευε απλώς για να επιβιώσει, σήμερα στέκεται στο υψηλότερο σκαλί του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Εστειλε ένα μήνυμα για τη “μάχη” του με τα ναρκωτικά και για το επίτευγμά του να βγει νικητής από αυτήν.

“Ποτέ να μην τα παρατάμε, ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα, και ποτέ να μην υποτιμάμε τίποτα, γιατί και εγώ υποτιμούσα το τρέξιμο, όταν το έβλεπα να το κάνουν οι άλλοι, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και τζούντο, αλλά όταν το δοκίμασα και είδα πώς λειτουργεί σε μένα πάνω, τα οφέλη και πώς με κάνει να νιώθω, είπα μην το ξανακάνεις αυτό στην ζωή σου (σ.σ. τα ναρκωτικά)”, τόνισε