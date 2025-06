Το δικό τους όνειρο ζουν άπαντες στο Ουζμπεκιστάν μετά την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, η χώρα της Ασίας έγραψε ιστορία και πήρε την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης, με τον πρόεδρο της χώρας αλλά και όλους τους πολίτες να τρελαίνονται μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της χώρας τους χάρισε ένα μοναδικό δώρο. Ένα αυτοκίνητο για κάθε μέλος της ομάδας (παίκτες και προπονητικό τιμ).

🇺🇿Players of #Uzbekistan’s national #football team were gifted BYD electric cars by the country’s President Shavkat Mirziyoyev.



The reason for this gesture was the historic achievement of the team qualifying for the #FIFA #WorldCup finals for the first time ever.



Shavkat… pic.twitter.com/mDntmnr8Zc