Ολυμπιακός: Ζητάει πενταετή αποκλεισμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού

Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για πέντε χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε ότι προχώρησε σε επίσημη καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center.

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Να σημειωθεί ότι ακόμα και αν τιμωρηθεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θα εκτίσει την ποινή τη νέα αγωνιστική περίοδο καθώς απαιτούνται 5 εργάσιμες από την ημέρα ανακοίνωσης της τιμωρίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο τέταρτος τελικός την Τετάρτη (8/6/2026) στο Telekom Center θα γίνει παρουσία κόσμου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».