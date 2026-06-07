Ελλάδα – Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του φιλικού στο Παγκρήτιο

Αποκλεισμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 οι Ελλάδα και Ιταλία δίνουν φιλικό αγώνα το βράδυ της Κυριακής (7/6) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την αναμέτρηση ως ευκαιρία για συμπεράσματα και δοκιμές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων του φθινοπώρου.

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Η Ιταλία εισέρχεται σε μία ακόμη περίοδο ανασυγκρότησης μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ. Οι «Ατζούρι» έχασαν οριακά την παρουσία τους στην τελική φάση, καθώς επικράτησαν της Βόρειας Ιρλανδίας στα ημιτελικά των πλέι οφ, αλλά αποκλείστηκαν στη συνέχεια από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη διαδικασία των πέναλτι. Παρά την κατάκτηση του Euro το 2021, η τελευταία συμμετοχή των τετράκις παγκόσμιων πρωταθλητών σε Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει αυτή του 2014.

Μετά τη σύντομη θητεία του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο, καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή έχει αναλάβει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου τεχνικού μετά τις προεδρικές εκλογές της ιταλικής ομοσπονδίας. Ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε ένα ιδιαίτερα νεανικό σύνολο, δίνοντας χώρο σε πολλά νέα πρόσωπα να διεκδικήσουν θέση στο μέλλον της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Η αρχή έγινε με τη φιλική νίκη επί του Λουξεμβούργου, όπου ο Πίο Εσπόζιτο σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Συνολικά, 15 ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με την ανδρική Εθνική ομάδα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάθεση ανανέωσης που επικρατεί στο ιταλικό στρατόπεδο.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των πλέι οφ, ολοκληρώνοντας την προκριματική διαδικασία στην τρίτη θέση του ομίλου της, πίσω από τη Σκωτία. Έτσι, η τελευταία συμμετοχή της «Γαλανόλευκης» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει εκείνη του 2014.

Η πορεία αυτή προκάλεσε απογοήτευση, ιδιαίτερα μετά τις ενθαρρυντικές εμφανίσεις στο προηγούμενο Nations League, όπου η ελληνική ομάδα είχε ξεχωρίσει με τη νίκη επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ» και τις συνολικά ανταγωνιστική παρουσία της.

Η πίεση προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν τα επιθυμητά. Η ήττα από την Παραγουάη, η λευκή ισοπαλία με την Ουγγαρία και το πρόσφατο 2-2 με τη Σουηδία, όπου η ισοφάριση ήρθε στην τελευταία φάση του αγώνα, αποτυπώνουν τη δυσκολία της ομάδας να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η Ελλάδα μετρά μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της, πριν από την αναμέτρηση με την Ιταλία.

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Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον Alpha.